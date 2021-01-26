Президент Таджикистану заявив про перемогу над ковідом в країні

Президент Таджикистану Емомалі Рахмон оголосив, що в країні на сьогодні немає коронавірусу.

Про це він сказав у посланні до парламенту в вівторок, 26 січня.

"З початку січня в нашій країні інфекційне захворювання COVID-19 практично зійшло нанівець, тобто Таджикистан сьогодні живе в обстановці без COVID-19. Але це аж ніяк не означає, що ми повинні безтурботно ставитися до свого здоров'я та здоров'я оточуючих, а навпаки повинні, як і раніше, бути пильними, суворо дотримуватися правил особистої та громадської гігієни і берегти один одного", - сказав Рахмон.

Як повідомляє таджикистанське відділення "Радіо Свобода", міністерство охорони здоров'я цієї країни з початку року повідомило про поодинокі випадки захворювання 2, 5 і 10 січня. В останні п'ятнадцять днів медики не виявили жодного нового хворого.

Однак експерти скептично ставляться до офіційної статистики, заявляючи, що масштаби зараження і смертності від коронавірусу в Таджикистані в рази вище, ніж стверджує тутешній МОЗ.

За підрахунками Всесвітньої організації здоров'я, з початку пандемії в Таджикистані захворіли 13 714 осіб, померли 91.