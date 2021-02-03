В Україні за добу виявили 3 285 випадків коронавірусу, госпіталізовано 159 людей

За минулу добу в Україні провели 25 235 тестувань методом ПЛР і виявили 3 285 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 156 дітей та 186 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, одужав від коронавірусу 10 101 пацієнт. Зафіксовано 165 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби летальних випадків. До лікарень потрапила 2 159 особи з ковідом.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (330), Івано-Франківській (298), Харківській (230), Запорізькій (211) та Полтавській (192) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 227 164, одужало - 1 045 473 пацієнтів. Зафіксовано 23 089 пов’язаних зі COVID-19 летальних випадків. Кількість проведених ПЛР-тестувань становить 6 299 699.

Як повідомляли, днем раніше в Україні зафіксували 2394 нові випадки ковіду, 11 457 осіб одужали.

З 25 січня, після того як закінчився термін так званого локдауну - жорстких карантинних заходів, в Україні діють каратинні обмеження "помаранчевої" зони. Прем'єр Денис Шмигаль на нараді з президентом Володимиром Зеленським заявив про можливість послаблення карантину в окремих регіонах.