Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Тищенко очолить осередок "Слуги народу" на Закарпатті, - джерела
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Лавров заявив про готовність Росії "ізолюватися від усього світу" (оновлено)
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новый политпроект Банковой
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Звідки взявся ковід? Біологічна зброя, заморожена риба, кажани і розслідування ВООЗ
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ОАСК скасував рішення про перейменування проспекту в Києві на честь Бандери (оновлено)
ГоловнаСвіт

Економіка Великобританії показала найбільше за останні 300 років падіння

У 2020-му британська економіка скоротилася на 9,9%.

Економіка Великобританії показала найбільше за останні 300 років падіння
Фото: EPA/UPG

На тлі пандемії коронавірусу економіка Великобританії зазнала найбільшого обвалу виробництва за останні 300 років.

У 2020 році вона впала на 9,9%, але уникнула повернення до рецесії в кінці року і розглядає курс на відновлення в 2021 році, передає Reuters.

Валовий внутрішній продукт Великобританії виріс на 1,0% в період з жовтня по грудень, що є верхньою межею діапазону прогнозів економістів в опитуванні Reuters.

Британська економіка виросла на 1,2% тільки в грудні після падіння виробництва на 2,3% в листопаді, коли в країні впроваджувався частковий локдаун, в результаті чого обсяг виробництва виявився на 6,3% нижче, ніж в лютому до початку пандемії.

Центробанк Англії прогнозує, що економіка скоротиться на 4% в перші три місяці 2021 року через нові блокування і Brexit.

Очікується, що британська економіка повернеться до допандемічних показників за умови продовження широкомасштабної вакцинації.

Нагадаємо, в січні Світовий банк прогнозував ріст глобальної економіки у 2021 році за умови, що глобальна вакцинація від COVID-19 триватиме протягом всього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також