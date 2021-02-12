Економіка Великобританії показала найбільше за останні 300 років падіння

На тлі пандемії коронавірусу економіка Великобританії зазнала найбільшого обвалу виробництва за останні 300 років.

У 2020 році вона впала на 9,9%, але уникнула повернення до рецесії в кінці року і розглядає курс на відновлення в 2021 році, передає Reuters.

Валовий внутрішній продукт Великобританії виріс на 1,0% в період з жовтня по грудень, що є верхньою межею діапазону прогнозів економістів в опитуванні Reuters.

Британська економіка виросла на 1,2% тільки в грудні після падіння виробництва на 2,3% в листопаді, коли в країні впроваджувався частковий локдаун, в результаті чого обсяг виробництва виявився на 6,3% нижче, ніж в лютому до початку пандемії.

Центробанк Англії прогнозує, що економіка скоротиться на 4% в перші три місяці 2021 року через нові блокування і Brexit.

Очікується, що британська економіка повернеться до допандемічних показників за умови продовження широкомасштабної вакцинації.

Нагадаємо, в січні Світовий банк прогнозував ріст глобальної економіки у 2021 році за умови, що глобальна вакцинація від COVID-19 триватиме протягом всього року.