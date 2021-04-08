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Лавров назвав санкційну політику США проти Росії "тупою"

РФ пообіцяла відреагувати на нові санкції.

Лавров назвав санкційну політику США проти Росії "тупою"
Фото: RT

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав санкційну політику США проти РФ "тупою".

Таким чином він відреагував на повідомлення про те, що США завершили збір доказів втручання Росії у вибори та хакерську атаку через ПО SolarWinds.

"Я читав повідомлення, що адміністрації завершила огляд ворожих дій Росії - якось у них дуже швидко вийшло; як правило, нас обвинувачують в такій кількості прогріхів, що за пару місяців не справишся", - сказав він.

За неофіційною інформацією, США можуть покарати Росію висилкою розвідників, що працюють під дипломатичним прикриттям, та новими санкціями. Лавров попередив, що Росія відповість на "недружні дії", і заявив, що у США все більше незадоволених санкційною політикою уряду.

"Навіть така структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується тупикова лінія США, може, навіть тупа, яка не приносить жодних результатів з точки зору цілей, які оголошувалися, коли вводились санкції. Неодноразово ця ситуація повторювалася. Нас ці дії переконують лише в одному: що ми повинні покладатися тільки на себе, бо ні США, ні їх союзники не надійні партнери", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що в середині грудня стало відомо про хакерську атаку на США. Шкідливий код було сховано в оновлення програмного забезпечення SolarWinds, яка обслуговує американських замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спцслужбах.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення. 

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