Лавров назвав санкційну політику США проти Росії "тупою"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав санкційну політику США проти РФ "тупою".

Таким чином він відреагував на повідомлення про те, що США завершили збір доказів втручання Росії у вибори та хакерську атаку через ПО SolarWinds.

"Я читав повідомлення, що адміністрації завершила огляд ворожих дій Росії - якось у них дуже швидко вийшло; як правило, нас обвинувачують в такій кількості прогріхів, що за пару місяців не справишся", - сказав він.

За неофіційною інформацією, США можуть покарати Росію висилкою розвідників, що працюють під дипломатичним прикриттям, та новими санкціями. Лавров попередив, що Росія відповість на "недружні дії", і заявив, що у США все більше незадоволених санкційною політикою уряду.

"Навіть така структура, як неурядова організація Атлантична рада, вже публікує матеріали, в яких критикується тупикова лінія США, може, навіть тупа, яка не приносить жодних результатів з точки зору цілей, які оголошувалися, коли вводились санкції. Неодноразово ця ситуація повторювалася. Нас ці дії переконують лише в одному: що ми повинні покладатися тільки на себе, бо ні США, ні їх союзники не надійні партнери", - сказав Лавров.

Нагадаємо, що в середині грудня стало відомо про хакерську атаку на США. Шкідливий код було сховано в оновлення програмного забезпечення SolarWinds, яка обслуговує американських замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спцслужбах.

SolarWinds визнала факт злому, зазначивши, що хакери "працювали на іноземну державу". Пізніше Washington Post повідомила з посиланням на джерела, що за атакою стоїть на хакерська група APT29 (також відома як Cozy Bear), яка працює на Службу зовнішньої розвідки Росії.

Російська влада відкинула звинувачення.