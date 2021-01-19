Фото: navalny.com

"Фонд боротьби з корупцією" російського опозиціонера Олексія Навального випустив велике розслідування про "палац Путіна" на чорноморському узбережжі в місті Геленджик.

Це двогодинний фільм, де розповідається про резиденцію вартістю 100 млрд рублів (1,35 млрд доларів). Також створено окремий сайт про цей палац.

Чутки про великий маєток Путіна в Геленджику ходять не перший рік. Його начебто будував друг Путіна Микола Шамалов, який на початку 2010-х років продав проєкт кіпрському офшору бізнесмена Олександра Пономаренко. В розслідуванні Навального стверджується, що це брехня, угода була фіктивною, а кінцевим бенефіціаром маєтку є особисто президент Росії.

"Ми вивчили тисячі документів, поговорили з десятком людей, залучених в це будівництво, розібралися у всьому, і відповідально заявляємо вам... Цей чорноморський палац з першого дня і до сьогодні належить Володимиру Путіну. І ми це доводимо", - сказано на сайті Навального.

Фото: navalny.com

В розслідуванні показано плани поверхів та розкішні інтер'єри палацу, де начебто є особисте казино, театр, підземний льодовий стадіон, 25-метровий басейн та навіть кімната для іграшкових машинок.

Фото: navalny.com Оранжерея

Фото: navalny.com Льодова арена

Фото: navalny.com Церква

Фото: navalny.com Кімната для машинок

Площа ділянки під палацовим комплексом - 68 га, але до нього впритул знаходиться ще одна ділянка площею 7000 га, яка належить ФСБ. З 2020 року вона знаходиться в оренді у фірми, якій формально належить палац.

Фонд Навального впевнений, що ця ділянка використовується як буферна зона, "щоб ніхто не міг, випадково гуляючи гарною місцевістю, підійти занадто близько до паркану секретного об'єкту". З моря до нього теж не підібратися, тому що ФСБ "наполегливо просить" обходити мис Ідокопас, де стоїть будинок.

Над палацом також офіційно встановлено безпілотну зону.

Нагадаємо, що 18 січня Навального арештували після повернення в Росію з Німеччини, де він лікувався після отруєння "Новичком". Приводом для арешту стало звинувачення у порушенні правил відбування умовного покарання в справі "Ів Роше".