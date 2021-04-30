Тайны Резиденции Президента

Где ко встрече готовился теперь уже президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель , есть ли в Резиденции «золотой унитаз». И как выглядит опечатанная комната для переговоров «тет-а-тет».

Для LB.ua открыли все двери, показав все комнаты «обители» Президента. Мы узнали: есть ли под Резиденцией подземные «катакомбы», как под Верховной Радой и Кабмином.

До коронавирусного локдауна только на одном этаже здесь проводили экскурсии для киевлян и гостей столицы. А вот — выше — это уже режимный объект. Даже журналистов пускали на брифинги по итогам переговоров только в один из залов Дома с химерами.

Дом с химерами архитектора Владислава Городецкого с 2005 года используется в качестве Резиденции Президента Украины. Именно здесь проходят официальные приемы главы государства с делегациями других стран.

Химера у парадного входа

Дом с химерами (напротив Офиса Президента на улице Банковой в Киеве) был построен «украинским Гауди» (как часто называют Городецкого) в 1901—1902 годах. Своё название здание получило благодаря скульптурным украшениям, тематика которых — наземный и подводный животный мир, атрибуты охоты, сказочные существа. Ведь Городецкий, как известно, любил охоту и сафари.

Уже сам фасад здания со скульптурами Элио Саля из цемента, что было новаторством на то время, до сих пор поражает. В 2003 году по старым чертежам Городецкого была проведена реконструкция, восстановлен интерьер и уникальные росписи на стенах.

Фото: Вікіпедія/Олійник Богдан

Заместитель руководителя Офиса Президента и Службы Государственного Протокола и церемониала Офиса Президента Украины Игорь Брусило рассказал LB.ua, что уже с парадного входа Резиденции у гостей возникает неподдельный интерес. Еще бы! На потолке — огромный цветной гипсовый спрут, осьминог, щупальца которого спускаются по стенам. По его центру — светильник виде большой ракушки с морскими звёздами.

«У президентов эта лепнина вызывает заинтересованность. Иногда даже удивление. Могу точно сказать, что никто не остаётся безразличным. Это однозначно и точно… Многие спрашивают: а настоящие ли все эти ракушки? Ведь они действительно выглядят так. Но это гипс, покрытый перламутром», — добавил главный протоколист Владимира Зеленского.

Фото: Макс Требухов

От сюда же открывается вид на роскошную лестницу. По ней делегации поднимаются на три верхних этажа, где находятся комнаты для переговоров и приёмов. Красная ковровая дорожка, балясины в виде лап птиц и крыльев. На стенах — фрески с сюжетами охоты и «трофеи»: гипсовые слоны, антилопы, куропатки. Со слов Брусило, президенты других стран часто спрашивают об истории создания Городецким такого убранства.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

«Лестница — это настоящий каррарский мрамор с чёрными прожилками. Одна из самых ценных пород мрамора в мире. Архитектор Городецкий использовал его, чтобы укрепить здание внутри. Ведь в доме — три нижних этажа и три — наверх», — продолжает замглавы ОП.

Сразу уточняем о наличии здесь подземных «катакомб», соединяющих Резиденцию с Офисом президента, Верховной Радой и Кабмином.

Брусило на это отвечает с улыбкой: «Скажу так. Я об этом слышал. Но мне лично не приходилось там бывать. Поэтому факт наличия таких «катакомб» я подтвердить не могу. Но слухи об этом ходят».

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Залы верительных грамот, для подписания, опечатанная «китайская» и «большая переговорная»

Центральная комната на следующем — четвёртом этаже — это «Зал верительных грамот». Тут установлен штандарт президента и государственный флаг. Согласно протоколу, Президент на их фоне вручает грамоты послам. Правда, после реконструкции Мариинского дворца эти церемонии стали проводить там.

Фото: Макс Требухов Зал верительных грамот Фото: Макс Требухов

Из этой комнаты есть выход в небольшой «Зал для подписания» двусторонних документов. На полу — шикарный паркет с узорами, стены — в оливковых тонах и восстановленный камин с керамической плиткой времён Городецкого. На потолке — фрески с морскими животными. Тут же замечаем по периметру наверху — камеры наблюдения.

«Ранее тут стоял большой стол. Журналистов сюда ещё не пускали. По сути, вы первые… Да, есть камеры. Ведь это режимный объект», — признается Брусило, проводя по коридору, где на этом же этаже есть ещё один зал.

«Сюда мы зайти не сможем... Это «китайская» комната, где как раз проходят переговоры президентов тет-а-тет. Дверь здесь опломбирована. Это происходит после каждой встречи», — показывает пломбу с номером протоколист.

Фото: Макс Требухов

Рядом с «китайской» — небольшая так называемая «функциональная комната», где к встрече могут подготовиться президенты других стран. Внутри — шкаф, туалетный столик с зеркалом, удобное белое кресло. При желании, здесь на самом деле можно и переодеться, привести себя в порядок. Со слов Брусило, к переговорам здесь готовился вице-президент, а теперь уже президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Литвы (2009—2019) Даля Грибаускайте и многие другие высокие гости.

Фото: Макс Требухов

На этом же этаже находится «Большой переговорный зал». Правда, его интерьер явно «выбивается» из общего стиля Дома с химерами. Это обычное современное просторное помещение в светлых тонах и с длинным полированным столом. Как предусматривает протокол, глава нашего государства всегда сидит в центре, спиной к окну и напротив визави другой страны.

Фото: Макс Требухов Большой переговорный зал Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Стоит признать, что само кресло Президента не совсем комфортное из-за небольших габаритов и колёс, которые на деревянном паркете его делают крайне неустойчивым. Сразу возник вопрос: «Как в него помещался увесистый Виктор Янукович? А кресло — однозначно неудобное».

Брусило согласился, что этот момент стоит учесть на будущее. Поскольку «одно из заданий протокола — создать атмосферу полного удобства до мелочей для переговоров. Поэтому сами нормы протокола — одинаковы для всех стран. Хотя все мы разные, у нас свои культурные коды и мировосприятие. Нормы же протокола нужны для того, чтобы избежать неудобных ситуаций».

«Частные комнаты» на верхнем этаже

При входе на последний этаж, несомненно, внимание каждого обратит кованая чёрная лестница. Её конструкция вызовет ассоциации у всех, кто смотрел популярный сериал «Карточный домик». Где герой — президент США Фрэнк Андервуд спускался по похожей лестнице для переговоров «без посторонних ушей». Впрочем, замглавы ОП убедил, что «в нашем случае — это всего лишь выход на крышу», больше технический объект. «И я не припомню, чтобы президенты здесь выходили», — с улыбкой прокомментировал он.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Одна из первых «приватных» комнат тут — для отдыха или брифинга гостя. Здесь — большое количество мягких диванов, шикарные портьеры в цветочный принт, деревянный комод и приглушённый свет, что действительно создаёт камерную, спокойную атмосферу.

Фото: Макс Требухов Приватная комната Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Следующая — «частная» комната для подготовки украинского Президента. Тут ничего лишнего — стол для переговоров с помощниками, камин, светлые стены с синим декором. Справа от стола главы государства — вход в уборную, где «золотого унитаза» мы не обнаружили.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Приватна кімната Фото: Макс Требухов Приватна кімната Фото: Макс Требухов

Брусило рассказал, что в зависимости от формата, стол для переговоров могут убрать. Тогда совещания проводятся просто стоя. Как правило, здесь они длятся не более 10-15 минут перед продолжением визита.

Ланчи или официальные обеды проводят в двух залах. В зависимости от количества гостей. В «Малом обеденном зале» накрывают ланч максимально для 12 человек. Стол и стулья здесь аккуратно накрыты белыми чехлами. Еду и напитки, которые готовят повара ДУС, подают из соседней комнаты на специальных передвижных столиках. Чем угощают президентов и делегации других стран LB.ua уже подробно писал.

Фото: Макс Требухов Малый обеденный зал Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Двигаемся далее по коридору. На стенах — картины, на столах — статуэтки животных. Замечаем лифт, который, кстати, был изначально установлен в доме еще самим Городецким. Тут же — небольшая подсобная кухня. «Тут готовят к подаче ланчи и обеды», — уточняет протоколист.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

В «Большом обеденном зале» в зеленых тонах приемы накрывают для делегаций, если количество с каждой стороны превышает 6 персон. Во время обеда Президент Украины сидит по центру и спиной к окну, напротив главного гостя. Первая Леди — всегда справа от гаранта.

Фото: Макс Требухов Большой обеденный зал Фото: Макс Требухов

И «вишенка на торте» — это выход на просторный балкон с видом на Офис президента и окна кабинета Владимира Зеленского на 4 этаже. Брусило рассказал, что главы государств в перерывах переговоров иногда выходят сюда. «Особенно, когда это май или лето. Киев в это время очень красивый. Тогда можно выйти сюда и продолжить переговоры», — добавил замглавы ОП. Что же касается курения сигарет и айкос, то по протоколу, это нежелательно. Хотя, со слов главного протоколиста страны, бывают исключения. «Но я не помню, чтобы сюда выходили президенты покурить», — подвел итог Брусило.