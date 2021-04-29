Останнього розстріляного в СРСР бійця УПА реабілітовано

Бандерівця Івана Гончарука розстріляли за два роки до проголошення Україною незалежності.

Національна комісія із реабілітації жертв політичних репресій у четвер, 29 квітня, реабілітувала Івана Гончарука - бійця Української Повстанської Армії, розстріляного радянською владою в липні 1989 року.

Про це повідомив співробітник Центру досліджень визвольного руху Володимир Бірчак.

"Національна комісія... нарешті повернула добре ім'я Івану Гончаруку... Радий, що хоч в 2021 році і все ж вдається повертати добре ім'я борцям за нашу Незалежну Україну", - написав Бірчак у фейсбуці.

"Справа шилася білими нитками від самого початку і до кінця. До свідків були залученні діти вбитих сорок років тому радянських активістів, штатних та позаштатних працівників НКВД", - зазначив науковець

Івана Гончарука розстріляли 12 липня 1989 року в Києві. Через два місяці 8-10 вересня 1989 року в актовій залі Київського політехнічного інституту відбулися установчі збори "Народного руху України за перебудову".