Суд залишив Семенченка під вартою

Печерський районний суд міста Києва залишив під вартою без альтернативи внесення застави колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення "приватної військової компанії".

Про це повідомив адвокат Владислав Добош, передає Радіо Свобода.

"Відмовили захисту у зміні запобіжного заходу… Дана стаття передбачає обов’язкову альтернативу, але альтернативу у вигляді застави суд не застосовує і не пом’якшує на даний час, що ми вважаємо є ознакою впливу на суд з боку зацікавлених осіб", - розповів адвокат.

За його словами, ухвала суду не підлягає оскарженню у зв’язку з тим, що вона є рішенням на клопотання захисту.

Нагадаємо, що колишнього народного депутата Семена Семенченка заарештували 26 березня за створення "приватної армії".

За версією СБУ, Семенченко і так званий таємний агент НАБУ Євген Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг. СБУ вважає, що вона фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена, і тому вважається незаконними збройними формуваннями.

Семенченку закидають ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої).

7 квітня Апеляційний суд залишив Семенченка під арештом. Колишній депутат залишиться в СІЗО до кінця травня.