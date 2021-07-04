Жителів Севастополя закликають не виїжджати з дому через можливі паводки

Влада окупованого РФ Севастополя закликає жителів і гостей не виїжджати з будинків "без потреби" у зв'язку з тим, що в місті можливі затори, а на трасах не виключені селеві потоки.

Про це йдеться в повідомленні на сайті російського уряду міста, пишуть Крим.Реалії.

Крім того, повідомляється, що в Новобобрівському, де вийшла з берегів річка Бага і була загроза підтоплення, проходить прочищення мостів.

Раніше повідомлялося про сходження селевого потоку та підтоплені будинки в Бахчисарайському районі 4 липня. За повідомленням ЗМІ, одна жінка загинула, ще одну госпіталізовано.

Також уже є нові підтоплення в Ялті, де дощ не припиняється з ночі.

На півострові введено муніципальний режим надзвичайної ситуації.

"Прийнято рішення про введення режиму НС муніципального масштабу", - цитує РИА Новости "главу адміністрації" Бахчисарайського району Людмилу Пучкову.

За її словами, в районі утворена комісія для оцінки завданих природною стихією збитків. Вона вже приступила до роботи.

У Криму, за прогнозом синоптиків, 4 і 5 липня в західних, південних, східних та центральних районах півострова прогнозуються сильні зливи (30-50 мм). У зв'язку з цим на річках очікуються підйоми рівнів води.

Раніше в Криму оголосили штормове попередження до 5 липня.