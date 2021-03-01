Фото: dumskaya.net

В Одесі цією ночі стався обвал у триповерховому будинку на Ніжинській вулиці, 16.

Як повідомляє місцеве видання "Думська", це колишній дохідний дім Стрітенської церкви, його побудували в 1879 році.

В суботу, 27 лютого, на стіні будинку з'явилася величезна тріщина, після чого мешканців квартир у цьому флігелі відселили. Обвал стався вночі 1 березня саме на тому місці, де була тріщина. Оскільки квартири були порожні, ніхто не постраждав.

Частини стіни впали на сусідній будинок, проваливши йому дах та зруйнувавши стіну.

З пошкодженої квартири відселили мешканця. Він приєднався до людей, яких в суботу відселили з сусіднього будинку.

Нагадаємо, що на початку лютого 2021 року в Одесі стався обвал у будинку на Польському узвозі, в червні 2020 року - на Ясній вулиці.