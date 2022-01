Топ-15 нових серіалів, які варто подивитись

Мейр з Істтауна

Фото: thedevochki.com

Детективна історія з Кейт Вінслет у головній ролі, яка здобула «Золотий глобус» і чотири нагороди «Еммі», точно не залишить байдужим. Детективка-невдаха Мейр (Кейт Вінслет) уже рік намагається знайти доньку своєї подруги. Після раптового вбивства дівчини Ерін (Кейлі Спені) шериф поліції відправляє на допомогу Мейр молодого детектива Коліна Зейбла (Еван Пітерс). Разом їм доведеться відшукати вбивцю, що вміло замаскувався між найближчих людей. Мінісеріал «Мейр з Істтауна» ― це історія про дружбу, розуміння, важливість вибору та боротьбу з травмами. Подекуди темний і тривожний, цей серіал таки правдивий і живий.

Сцени з подружнього життя

Фото: 247.ua

Хірургічний розтин стосунків чоловіка та жінки, глибоке дослідження любові та її проявів ― у серіальній адаптації однойменного фільму Інгмара Бергмана 1974 року. Режисер Хагай Леві розповідає історію по-новому, хоча й залишає бергманівський слід, використовуючи візуальні та словесні цитати. Після десяти років подружнього життя Міра (Джесіка Честейн) вирішує піти від свого чоловіка (Оскар Айзек) через брак пристрасті. Та рішення лише зблизить пару. Це надчутливий мінісеріал, який вимагає уважного глядача, адже найважливіше ховається у довгих майстерних діалогах. Можливо, його не варто дивитися після складного робочого дня заради відпочинку. Фільм залишить багато питань для роздумів, і заснути точно буде складно.

Джинні і Джорджія

Фото: Youtube

Комедійна драма про стосунки матері з дочкою залишає неоднозначне враження. Вона розповідає про переїзд Джорджії та її дітей Джинні й Остіна. Сім’я намагається влитись у нове життя, осмислити та забути старі травми. Цікавість до серіалу викликає не лише сильна історія, а й перетин жанрів. Іноді він видається справжньою кримінальною драмою, а іноді переключається на coming of age, чи комедію. Також у якийсь момент може стати складно стежити за всіма персонажами та другорядними лініями. Зрозумілим залишається одне. «Джинні і Джорджія» ― це дуже потрібна історія про відвертість і довіру між батьками та підлітками з блискуче пропрацьованими характерами навіть другорядних персонажів. Побічно серіал залишає важливі меседжі про прийняття власної сексуальності, чесність у стосунках і примирення з минулим.

У її очах

Фото: Netflix

Як щодо психологічного трилеру з вкрапленням густої містики? Перша серія мінісеріалу може викликати неоднозначне відчуття ― ніякого натяку на тривожний трилер там майже немає. Можливо, саме тому критика часто обходить цей серіал. Та все ж варто дати йому шанс. «У її очах» поступово згущує неспокій, аж поки не доведе до точки безумства. Друга частина серіалу повністю відривається від реальності й поміщає глядача в містичний астрал. Це таємнича історія про стосунки та тонку межу між правдою і брехнею з цікавими персонажами та непередбачуваним фіналом.

Створено для кохання

Фото: kinorium.com

Історія про деструктивні технології, що відчутно перегукується з «Чорним дзеркалом». Дегуманізація, стирання поняття близькості та довіри, страх самотності ― все це тут є. «Створено для кохання» розповідає про вольову та харизматичну Хейзел (Крістін Міліоті), що поступово розкриває таємниці свого чоловіка. Зокрема, він приховує від жінки вживлений у голову чип, що здатен читати думки. Хейзел вирішує втекти до свого батька, що живе з жінкою-андроїдом. Ця втеча точно буде не такою вже простою. Це серіал про пошук індивідуальності та самоідентифікації у світі технологій, що руйнує межі людськості.

Леонардо

Фото: kinorium.com

Біографія мислителя та митця епохи Відродження Леонардо да Вінчі розкриває його таємничий образ по-новому. Кожна серія розповідає про досягнення да Вінчі в різних сферах. Тут перетинаються історичні дані, мистецтвознавство та фіктивні вкраплення, а творці намагаються показати вразливість художника. Мінісеріал викликає ряд питань історичної правдоподібності, але незважаючи на це, вперто намагається реконструювати живого та людяного Леонардо зі своїми страхами та чутливістю.

Це гріх

Фото: kinorium.com

Мінісеріал, який вразив британську критику та глядацькі серця. «Це гріх» розповість нам десятирічну історію трьох друзів, що у 1980-х зіштовхнуться з епідемією СНІДу. Річі (Оллі Александр), Роско (Омарі Дуглас) та Колін (Каллум Скотт Гавеллс) будуть закохуватися, воювати з гомофобією родичів і переживати втрату близьких від ігнорованої суспільством хвороби. Щемлива, місцями іронічна історія від творця успішної антиутопії «Довгі роки» Дейвіса Рассела точно варта глядацького часу.

Ласкаво просимо на Землю

Фото: kinorium.com

Як щодо екстремальної подорожі захопливими місцями нашої планети з Віллом Смітом? У новому документальному серіалі разом з харизматичним актором досліджувати Землю вирушають дослідники та дослідниці від National Geographic. Кардинально нових інформаційних відкриттів тут годі шукати. Він радше про людську відвагу, важливість боротьби зі страхами та бажання пізнати нове. Після перегляду залишається усвідомлення людської сили волі та потяг до пошуку незвіданих відчуттів. Зокрема, це чудова нагода нагадати про красу, що оточує кожного з нас. А кадри, де Вілл Сміт перевертає черепашок, аби ті не загинули, точно зворушать глядача.

The Beatles: Зібратися знову

Фото: kinorium.com

Ще одна документалка, про яку неможливо не згадати. Режисер Пітер Джексон опрацював близько 50 годин ексклюзивних відео і 140 годин аудіозаписів та створив восьмигодинний мінісеріал про гігантів попмузики. Центральною стає історія запису культового альбому Let It Be. З цільовою аудиторією все доволі просто: серіал справді не для всіх. Найімовірніше, він не надто зацікавить і втомить нефанатів, а ось поціновувачі ліверпульської четвірки точно не залишаться байдужими.

1883

Фото: kinorium.com

Приквел американського серіалу «Єллоустоун» кардинально змінює декорації й час. Цього разу замість сучасності режисер Тейлор Шерідан відмотує час до 1883 року. У серіалі розгортається історія сім’ї Даттонів під час американської експансії на Захід. Драматичний вестерн поєднує захопливий сюжет і сильних персонажів. Також тут тішить приємна оку, хоча часто похмура панорама безкраїх пейзажів. «1883» показує кристалізацію американської нації під загрозами постійних небезпек.

Пси з резервації

Фото: kinorium.com

Цей серіал The New York Times включив у свій перелік найкращих серіалів 2021 року ― і з цим неможливо не погодитись. У центрі дійства ― четверо підлітків, що мріють покинути своє рідне містечко й починають красти. Невідомо, куди це може їх привести. Комедія, створена Тайкою Вайтіті, змусить глядача і посміятись, і добряче посумувати. Власне, як і будь-який проєкт цього новозеландського режисера. Щоправда, у цьому серіалі Вайтіті лише сценарист. Можливо, тому після перегляду певних серій залишається якась неочікувана «незавершеність». Та, врешті-решт, вийшла пристойна картинка з іронічним сюжетом, яку цікаво дивитись.

Хитрощі

Фото: kinorium.com

Комедійний серіал із Джин Смарт у головній ролі, що точно вартий і глядацького часу, і глядацьких сліз. Сюжет фокусується на Деборі Венс ― колись успішній стендаперці із сорокарічним стажем. Раптово слава кудись зникає, тож до неї приставляють молоду асистентку Ейву (Ханна Ейнбіндер), яка має допомогти з актуальними жартами та залученням молодої аудиторії. На жінок чекає складне співіснування та шлях до подолання конфлікту поколінь. Серіал місцями нагадує культові «Диявол носить Prada» і «Стажер», він уміло вплітає в себе гостру іронію та правдиву трагічність. У цій історій впевнено б’ється життя ― вона про сміх, бажання бути почутим і силу дружби.

Підземна залізниця

Фото: kinorium.com

Це серіальна адаптація однойменного бестселера американського письменника Колсона Вайтхеда. І це той випадок, коли Amazon Prime вдалося! Мінісеріал розповість історію рабів Кори й Цезаря, що втікають із плантації свого хазяїна та шукають підземну залізницю ― дорогу до порятунку. Але друзів починає переслідувати мисливець на рабів, і ще невідомо, чи вдасться їм урятуватися. Тут є надзвичайної краси картинка, яка зачарує будь-якого естета — гра зі світлом, розфокус, геометрична симетрія, зумування та великі плани, що залишають відчуття інтимності. Творці грають не лише з візуальним сприйняттям ― минуле й теперішнє уміло переплітається, а хронометраж у серіях щоразу змінюється. «Підземна залізниця» могла б стати ще однією стандартною історією про рабство ― натомість вона претендує на змістовне та ліричне дослідження травми темношкірого населення США. Цей мінісеріал слід розтягнути надовше і не намагатися проковтнути за одну ніч. Він вартий поступового і вдумливого перегляду.

Білий лотос

Фото: kinorium.com

Сатирична комедія, що раптово стала хітом HBO, розповість історії самотніх, розгублених і багатих людей, які приїхали на відпочинок у престижний гавайський готель. Їхні дії та слова часто видаються до сміху безглуздими та з часом набувають жаского післясмаку. Можливо, саме від ноток правдивості. Абсурдні ситуації, які іронічно зображають сучасний світ, загрожують закінчитися конфліктами, пограбуванням і навіть убивством. Режисер Майк Вайт зібрав талановитих акторів, за якими приємно стежити на екрані ― навіть якщо їхні герої здатні викликати неприязнь.

Люпен

Фото: kinorium.com

Французький детектив, що надихнувся відомим персонажем книги Моріса Леблана. Головну роль виконує Омар Сі, якого так полюбив глядач після фільму «1+1». Серіал розповість про сенегальського іммігранта Ассана Діопа, що хоче помститися за свого батька. Він надихається пригодами крадія Арсена Люпена і починає вміло відтворювати його авантюри. У серіалі цікаво спостерігати за моментом адаптації фіктивного персонажа у фільм, за тим, як Ассан реконструює його пригоди в сучасності. Іноді сюжет трішки підводить і дозволяє вгадувати події, та загалом серіал має всі шанси захопити навіть затятих шанувальників детективу. «Люпен» — історія про харизматичного та травмованого хлопця, який готовий на все заради своєї цілі.