NAMU презентував аудіогід кримськотатарською мовою

Національний художній музей України презентував перший музейний аудіогід кримськотатарською мовою. Партнерами проєкту виступили Міжнародний фонд соціальної справедливості України (IOSJ Ukraine) та Державне підприємство «Кримський Дім».

«Для мене головне у цьому проєкті, що таким чином держава демонструє свою політику щодо корінних народів. Цей проєкт показує єдність української держави з тими людьми, які перебувають в тимчасово окупованому Криму, з кримськотатарським корінним народом. Можливо, років через 10-15 ця подія не буде видаватися такою надзвичайною, але у цьому напрямку хтось має починати, робити перший крок, і цим кроком є аудіогід кримськотатарською мовою в Національному художньому музеї України. Такі проєкти виникають з внутрішнього устремління людей, і я щиро вдячний як музею, так і партнерам проєкту, які доклали усіх зусиль, аби його реалізувати. Коли до цього музею будуть приходити відвідувачі з різних тюркських країн, вони будуть з радістю слухати аудіогід кримськотатарською мовою, бо це буде сприйматися як знайома їм мова, я цьому дуже радію», – прокоментував Рефат Чубаров, Голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Свої голоси аудіогіду подарували режисер, директор Кримського дому Ахтем Сеітаблаєв, голова ГО «Кримська родина» Аніфе Куртсеітова, член Меджлісу кримськотатарського народу Гаяна Юксель, актриса та журналістка Ельвіна Зейнедінова, кримськотатарська філологиня Мамуре Чабанова, ведуча та філологиня Аліна Бондаренко, а також відомі кримськотатарські актори театру і кіно з півострівної частини України, які користуються заслуженою любов'ю кримськотатарського народу.

Нагадаємо, Кримськотатарський орнамент Орьнек внесли до списку ЮНЕСКО. Відповідне рішення ухвалили на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії в Парижі.