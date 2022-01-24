Наразі меч знаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в польському Кракові.

Меч Петра Сагайдачного привезуть в Україну для експонування до вшанування 400-річчя смерті українського гетьмана. Його зможе побачити кожен охочий.

Наразі меч знаходиться у зброярні Вавельського королівського замку, що в польському Кракові. Його в 1621 році майбутній король Речі Посполитої королевич Владислав IV Ваза вручив Сагайдачному за перемогу з турками під Хотином.

Домовленості досягнув під час візиту до литовського Каунаса міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко. Рішення про привезення меча Петра Сагайдачного в Україну вже усно погодив Міністр культури та національної спадщини Польщі Пьотр Глінський, інформує пресслужба міністерства.

Зброя виготовлена зі сталі, золота, срібла, оздоблена діамантами та написом “Владислав (у дар) Конашевичу кошовому під Хотином проти Османа” (VLADISAVS + Konasevicio Koszovio ad Chocimum contra Osmanum). На захисному щитку гарди відтворена сцена з біблійної притчі про суд царя Соломона.

"У Каунасі вдалось домовитись про принципову річ – започаткування культурних маршрутів Польщі, Литви та України. Робоча група буде створена вже цього року. Також Олександр Ткаченко запросив міністрів Польщі та Литви до України, щоб вперше провести зустріч у межах Люблінського трикутника", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, до 30-річчя Незалежності України у 2021 році до України вперше прибув оригінал латиномовної Конституції Пилипа Орлика.