Cultprojector оголошує open-call для художників на резиденцію "Митець і місто" в Німеччині

До участі запрошують українських та німецьких художників, які працюють у форматі 3D - вони зможуть реаліувати свої проєкти в німецькому Галле та українському Запоріжжі.

Запорізька культурна організація «Cultprojector» спільно з берлінською «Dekabristen e.V.» оголошують старт міжнародного проєкту «Митець і місто: Резиденції. Практична дослідницька резиденція для українських та німецьких професійних художників, які працюють у різних медіа у сфері тривимірного мистецтва».

Мета резиденції – звернути увагу на виклики постіндустріальних міст та знайти нестандартні шляхи трансформації територій, які випадають з життя внаслідок економічної централізації. Проєкт запрошує митців до переосмислення промислового простору Галле (Німеччина) та Запоріжжя (Україна). Під час резиденції митці та команда міжнародного проєкту зможуть запропонувати арт-об’єкти для публічних просторів обраних міст. Кураторка проєкту – Катерина Рай.

Формат резиденції передбачає участь трьох митців з кожної країни, які можуть також бути представниками однієї творчої групи, або митців, які об’єднають свої мистецькі візії у процесі резиденції для створення арт-об’єкту для німецького міста Галле (створюватимуть митці з України) та українського міста Запоріжжя (створюватимуть митці з Німеччини).

Резиденція триватиме з квітня до червня 2022 у гібридному форматі: офлайн - подорожі до іншої країни, онлайн - лекції з урбаністики та нових медіа, консультації від експертів з України та Німеччини.

Cultprojector - неприбуткова організація, місія якої – розвиток креативної економіки в Україні. Зусилля організації спрямовуються на реалізацію проєктів участі: урбаністичні студії, художні та фотовиставки, фестивалі, театральні, кінематографічні та літературні заходи, освітні лекції та майстер-класи з питань розвитку культури та мистецтва, з метою трансформації контексту індустріальних та постіндустріальних регіонів України в привабливе середовище для розвитку мистецтва.

Dekabristen e.V. — неприбуткова організація, заснована в 2012 р. в Берліні з метою зміцнення громадянського суспільства у Східній Європі. Основні напрямки діяльності включають програми розвитку потенціалу для незалежних журналістів та соціальних підприємців, волонтерські обміни, навчальні поїздки, онлайн-курси з політичної освіти та міжнародні дослідницькі проєкти на такі теми, як міські дослідження, гендер та участь молоді, з акцентом на східноєвропейські/ постсоціалістичні країни.