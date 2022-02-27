Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
Генштаб оновив дані про втрати окупантів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
ГоловнаКультура

Випуск «Saturday Night Live» розпочався з пошани Україні, яка протистоїть російській агресії

У майже півстолітній історії шоу такі жести траплялися лише кілька разів.

Найпопулярніше комедійне шоу США «Saturday Night Live» учора розпочалося не з традиційної вступної комедійної зарисовки, а розпочалося з виступу українського хору «Думка» з Нью-Йорка, який заспівав «Молитву за Україну». 

Про це повідомляє CNN

Подібні відхилення в історії «Saturday Night Live», яке виходить в ефір щотижня з жовтня 1975 року, траплялися усього кілька разів – після терактів 11 вересня та стрілянини в школі Сенді‑Хук у 2012 році. 

Відзначимо, що російська агресія спричинила потужну хвилю солідарності з Україною практично у всьому світі. У багатьох країнах відбуваються акції на підтримку України. Папа Римський Франциск оголосив 2 березня день посту за мир в Україні, а 25 лютого Понтифік особисто прибув до російського посольства в Римі, щоб висловити свою стурбованість нападом на Україну. 

Олег БазарОлег Базар, головний редактор LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також