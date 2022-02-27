У майже півстолітній історії шоу такі жести траплялися лише кілька разів.

Найпопулярніше комедійне шоу США «Saturday Night Live» учора розпочалося не з традиційної вступної комедійної зарисовки, а розпочалося з виступу українського хору «Думка» з Нью-Йорка, який заспівав «Молитву за Україну».

Про це повідомляє CNN.

Подібні відхилення в історії «Saturday Night Live», яке виходить в ефір щотижня з жовтня 1975 року, траплялися усього кілька разів – після терактів 11 вересня та стрілянини в школі Сенді‑Хук у 2012 році.

Відзначимо, що російська агресія спричинила потужну хвилю солідарності з Україною практично у всьому світі. У багатьох країнах відбуваються акції на підтримку України. Папа Римський Франциск оголосив 2 березня день посту за мир в Україні, а 25 лютого Понтифік особисто прибув до російського посольства в Римі, щоб висловити свою стурбованість нападом на Україну.