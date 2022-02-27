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НБУ вимагає від Visa та Masterсard зупинити обслуговування карток банків РФ

Через карти міжнародних платіжних систем здійснюється фінансова підтримка збройної агресії.

НБУ вимагає від Visa та Masterсard зупинити обслуговування карток банків РФ
Фото: Макс Требухов

Національний банк звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Росії.

Таке звернення зумовлене необхідністю вжиття заходів, пов'язаних із воєнним станом на території України, повідомляє пресслужба НБУ. 

"Команда Національного банку вживає всіх можливих заходів, щоб забезпечити фінансовий тил українців та максимально протидіяти агресії Росії у фінансовій сфері. Вважаємо недопустимим, щоб через карти міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard здійснювалася фінансова підтримка збройної агресії проти нашої держави. Сподіваюся, що компанії Visa та Masterсard ухвалять справедливе рішення заради миру в Україні", - наголосив голова Національного банку Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров закликав гендиректора американської корпорації Apple Inc Тіма Кука заблокувати Apple Store для громадян Росії. 

Раніше Євросоюз заборонив продаж клієнтам з Росії цінних паперів у євро. Також обмежено депозити росіян у Європі.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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