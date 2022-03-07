Казки замість звуків війни: київські студенти створили Telegram-канал для дітей, що вимушені перебувати в бомбосховищах

Студенти Київського національного університету театру, кіно та телебачення імені І.К.Карпенка-Карого створили Telegram-канал для сімей з дітьми, що вимушені перебувати зараз у бомбосховищах - "Павлуша та Явлуша".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"Нехай діти під час обстрілів замість війни слухають українські казки!" - сказано в повідомлені.

За можливості студенти щоденно завантажують на нього аудіозаписи. Розмір файлів невеликий. Слухати казки можна із заблокованим екраном, що зберігає заряд батареї.