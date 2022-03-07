Поранені дівчата-медики 95 бригади рятували десантників під вогнем ворога

На даний час, їхній стан здоров’я стабільний, і вони вже чекають на повернення до своїх рідних підрозділів.

Поранені співробітниці медичного підрозділу 95 окремої десантно-штурмової бригади відмовилися від евакуації та продовжили надавати медичну допомогу своїм пораненим бойовим побратимам, рятуючи їхні життя.

Про це розповіла служба зв’язків з громадськістю Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Ці молоді та гарні дівча Наталія і Олена проходять військову службу в. Вони зараз там, де дуже гаряче, де необхідно Україні і разом із своїми підрозділами стримують варварські атаки військ Російської Федерації, – йдеться в повідомленні Командування ДШВ. – Під час здійснення медичного забезпечення військовослужбовців на бойових позиціях десантно-штурмового підрозділу, Наталка з Оленою потрапили під шквальний артилерійський обстріл противника, після якого зав’язався вогневий контакт. Отримавши вогнепальні осколкові поранення, дівчата відмовилися від власної евакуації та продовжили надавати медичну допомогу своїм пораненим бойовим побратимам, рятуючи їхні життя».

Лише після короткочасного затишшя та прямого наказу керівництва, дівчат було доставлено до військово-лікувального закладу. На даний час, їхній стан здоров’я стабільний, і вони вже чекають на повернення до своїх рідних підрозділів.

Нагадаємо, 2 березня російські війська завдали удару по військовій базі 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України в Житомирі.