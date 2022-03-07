Російська армія знову обстріляла Харків

Близько 23:00 6 березня російські війська знову обстріляли Харків. Про це повідомляє Супільне.Харків.

" З 23:00 Штаб оборони регіону зафіксував влучання снарядів у житлові будинки на Олексіївці, Північній Салтівці, у П’ятихатках та в районі ХТЗ. Також зачепило ринки «Барабашово» та «1-й кілометр»", - йдеться у повідомленні.

У соцмережі також з'явилося відео обстрілів.

Нагадаємо, сьогодні Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення надати Харкову, а також Чернігову, Маруіполю, Херсону, Волновасі, Гостомелю звання міст-героїв.