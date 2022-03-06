Зеленський нагородив голів ОДА та мерів, які ​найбільше відзначились в обороні своїх громад

Також президент відзначив званнями "Міста-герої" Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель і Волноваху.

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення нагородити орденами голів обласних адміністрацій і мерів міст, які найбільше відзначились в обороні своїх громад.

Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.

Орденом Богдана Хмельницького третього ступеня нагороджуються:

Голова Харківської ОДА Синєгубов Олег Васильович.

Голова Миколаївської ОДА Кім Віталій Олександрович.

Голова Донецької ОДА Кириленко Павло Олександрович.

Голова Луганської ОДА Гайдай Сергій Володимирович.

Голова Чернігівської ОДА Чаус Вʼячеслав Анатолійович.

Голова Сумської ОДА Живицький Дмитро Олексійович.

Орденом Мужності нагороджуються:

"І наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було. Коли перемогли іншу навалу. Але схожу навалу. Інше вторгнення. Але не менш жорстоке вторгнення", - додав Зеленський.

Містами-героями стануть:

Нагадаємо, спочатку російського вторгнення, 24 лютого, до територіальної оборони вступили 100 тисяч українців.