На Луганщині українські бійці знищили 40 окупантів та вісім бойових машин піхоти

Також росіяни лишилися без бронетранспортера, вантажівки, позашляховика та артилерійських систем.

На Луганщині військові Обʼєднаних сил знищили сорок російських окупантів та ворожу техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Здійснили кілька успішних контратак. У підсумку - окупанти втратили близько 40 чоловік особового складу, 8 БМП, 1 МТЛБ, вантажівку Урал, позашляховик та артилерійські системи (кількість уточнюється).Разом переможемо!"

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що на сьоме березня Росія анонсувала обстріли українських підприємств оборонного комплексу. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього звернення.