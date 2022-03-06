У СБУ пообіцяли не допустити його до служби без повного комплексу перевірок.

Колишній правоохоронець Російської Федерації звернувся до Служби безпеки і просить прийняти його до територіальної оборони, щоб захищати Україну від російських загарбників.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

На сайті спецслужби опубліковано відео, на якому колишній правоохоронець, який 15 років віддав службі в російському МВС, показово розриває свої паспорт, посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток.

Чоловік розповів, що хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши в нашу державу минулого року.

"Звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить його в тероборону. Але якщо цей намір щирий – він заслуговує на повагу!" - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, військове вторгнення РФ в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росіяни назвали війну в Україні "спецоперацією" та, за даними СБУ, відводили на неї три дні. За час повномасштабного вторгнення агресор втратив близько 10 000 військових. При цьому Росія все ще відмовляється забирати тіла своїх загиблих солдатів.