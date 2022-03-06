Російські окупанти використовують маячки наведення артилерії. Як вони виглядають?

Пристрої скидають на територію України за допомогою безпілотників.

Російські окупанти використовують маячки наведення артилерії. Про це повідомляє Суспільне.Чернігів з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Маячки розкидають на території України російські безпілотники. Вони опиняються на позиціях українських захисників і на об'єктах критичної інфраструктури.

Військові просять під час виявлення таких пристроїв знищувати їх пострілом на відстані. За неможливості - позначати на місцевості та повідомити військовим або національній поліції.

Нагадаємо, що війська Російської Федерації обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500. Зокрема, ними обстрілював збитий над Черніговом літак.