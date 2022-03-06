На Київщині співробітники Національної поліції з Корпусу оперативно-раптової дії знищили два танки російських окупантів.

Відео знищення ворожої техніки викладено в соцмережах. Його також опублікував радник голови МВС Антон Геращенко.

На ньому поліцейські з гранатометами завдають кількох ударів по танках росіян. Ворожа техніка після цього запалала.

"Країна, в якій поліцейські з гранатомета підбивають ворожі танки - непереможна!" - підписав він відеоролик.

Нагадаємо, військове вторгнення РФ в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росіяни назвали війну в Україні "спецоперацією" та, за даними СБУ, відводили на неї три дні. За час повномасштабного вторгнення агресор втратив близько 10 000 військових. При цьому Росія все ще відмовляється забирати тіла своїх загиблих солдатів.

Міністерство оборони підготувало інструкцію для росіян, як правильно здаватися в полон. А для українців натомість розробили порадник, як брати в полон.