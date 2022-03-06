Завдяки номеру телефону на руці та записці в паспорті хлопчик зміг зв'язатися з близькими.

Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки повідомило, що ввечері 5 березня на українсько-словацький кордон самостійно прибув 11-річний український хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба МВС країни.

Це герой сьогоднішньої ночі. 11-річний хлопчик із Запоріжжя перетнув кордон зі Словаччиною з одним пакетом, паспортом і номером телефону, написаним на руці. Він приїхав сам, адже батьки були змушені залишитися в Україні.

Волонтери охоче піклувалися про нього, відвели в тепло та надали їжу та напої.

"Він підкорив всіх своєю посмішкою, безстрашністю та рішучістю, гідною справжнього героя. Завдяки номеру на руці та записці в паспорті хлопчик зміг зв'язатися з близькими, які прийшли за ним пізніше. Уся історія закінчилася добре", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія оголосила війну Україні. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та з Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють і знищують ключові об'єкти інфраструктури. Російські ракети влучають у житлові будинки українців.

Від початку російського вторгнення в Україні загинули 38 дітей і постраждала 71.