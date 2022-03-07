Патріарх Московський Кирило: війна триває, бо на Донбасі не хочуть гей-парадів

Глава РПЦ заявив, що російські православні «не можуть не бути» зі своїми братами на Донбасі.

Предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирило у проповіді у храмі Христа Спасителя в Москві в Прощену неділю заявив, що війна триває, бо «деякі сили вісім років намагалися знищити те, що існує на Донбасі».

Про це повідомляє Радіо «Свобода».

За словами Кирила, на Донбасі (мова про окуповані території) «існує неприйняття, принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу». Головним тестом на «перепустку» у світ «надлишкового споживання, світ видимої «свободи», тобто, очевидно, у західний світ, патріарх назвав проведення «гей-параду».

За його словами, «навколо цієї теми сьогодні йде реальна війна».

Глава РПЦ додав, що російські православні «не можуть не бути» зі своїми братами на Донбасі, і закликав разом із ними молитися за мир, згадавши лише Донбас.

Нагадаємо, у перший день російського вторгнення Предстоятель УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій засудив агресію закликав молитися за українське військо, державу та народ.

Ряд священиків УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія із закликом зібрати Помісний собор і вийти з Московського патріархату.