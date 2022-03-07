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Одні з найбільших аудиторських фірм світу PwC і KPMG йдуть з ринків РФ і Білорусі

Через напад РФ на Україну за підтримки Білорусі.

Одні з найбільших аудиторських фірм світу PwC і KPMG йдуть з ринків РФ і Білорусі

Дві з чотирьох найбільших аудиторських фірм світу (так званої Великої четвірки. - LB.ua): PwC і KPMG - заявили про припинення роботи на ринках РФ і Білорусі.

Про це повідомляє впливое бізнес-видання Financial Times.

"PwC і KPMG розірвали зв'язки зі своїми підприємствами в Росії та Білорусі, ставши першими бухгалтерськими фірмами Великої четвірки, які залишили країни після вторгнення в Україну", - сказано в повідомлені.

"Відсутність на ринку країни Великої четвірки - це буде ще одним жирним цвяхом у рамках бізнес-клімату РФ/БР", - зазначає член Комітету Верховної Ради з питань фінансової та податкової політики, народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Серед іншого, до російських клієнтів PwC входять Сбербанк, найбільший банк країни, державна нафтова компанія «Газпром» і Центральний банк Росії. Міжнародні клієнти, що працюють у країні, включають Mars, Toyota та Credit Suisse.

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