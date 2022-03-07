Данія збільшує витрати на оборону та поступово відмовляється від російського газу, - прем'єрка країни

У відповідь на вторгнення Росії в Україну

Данія значно збільшить свій оборонний бюджет і постарається стати незалежною від російського газу у відповідь на вторгнення Росії в Україну, заявила в неділю прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Північна країна поступово збільшуватиме свої витрати на оборону, щоб до 2033 року досягти 2% ВВП, що еквівалентно збільшенню щорічних витрат на оборону приблизно на 18 мільярдів данських крон (2,65 мільярда доларів) відповідно до угоди між основними парламентськими партіями.

Данія, член НАТО, у 2019 році погодилася збільшити військові витрати з 1,35% від свого економічного виробництва до 1,5% до 2023 року, але Сполучені Штати чинили на неї тиск, вимагаючи досягти цільового показника НАТО у 2%.