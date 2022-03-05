Продовжуємо працювати з партнерами, щоб отримати літаки та засоби ППО, – Кулеба

Очільник МЗС закликав вивести тему постачання зброї з медіапростору, щоб не підставляти парнерів під удар російських таємних агентів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розкритикував НАТО за відмову закрити небо над Україною, але повідомив, що робота над наданням Україні бойових літаків іншими країнами продовжується.

Про це він сказав у ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє Liga.net.

«Ми все одно залишаємось сильними та продовжуємо працювати на двосторонньому рівні з партнерами, щоб отримати у них літаки, засоби протиповітряної оборони. Це країни-члени НАТО, але це не Альянс як цілісна структура», – заявив Дмитро Кулеба.

При цьому він не став називати країни, які зголосилися допомогти у захисті українського неба.

Він також закликав вивести тему постачання зброї з медіапростору, щоб не підставляти ці країни під удар російських таємних агентів, які починають там працювати, намагаючись домогтися відмови від подальших поставок.

Кулеба запевняє, що МЗС, Мінінфраструктури та Міноборони забезпечили надійні маршрути постачання всього необхідного озброєння та обладнання для України, і є «надійні друзі», які надаватимуть ЗСУ необхідну зброю.

Нагадаємо, учора НАТО відхилило прохання України створити безпольотну зону над Україною. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг після зустрічі міністрів закордонних справ членів НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що після рішення саміту НАТО не закривати небо на Україною усі люди, які загинуть, загинуть також через слабкість та роз'єднаність Альянсу.