Гепрокуратура відкрила кримінальне провадження через розстріл окупантами цивільного авто

У наслідок обстрілу загинула жінка з дитиною. Ще двоє дітей поранено.

Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження через розстріл окупантами автівки з цивільними людьми. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Офісу Генпрокуратури.

"За даними слідства, 4 березня 2022 року шестеро осіб їхали на автомобілі з смт Ворзель Бучанського району Київської області. Під час руху вони зустріли колону військової техніки окупантів, позначену літерою «V», які відкрили по них вогонь з танкових кулеметів", - йдеться у повідомленні.

У наслідок обстрілу загинула жінка і 17-річна дитина. Ще двоє дітей, семи та сімнадцяти років, поранені.

Нагадаємо, що у Києві 26 лютого російська ДРГ вбила школярку та її батьків. Ще двоє дітей було поранений. Згодом стало відомо, що в лікарні загинула ще одна дитина.