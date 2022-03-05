Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо, – Арестович

«Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо», – упевнений радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

На своїй сторінці у Facebook він описав актуальний стан справ на фронтах України.

– У Гостомелі спецназ ГУР та 3 полк СЗГ разом із місцевою ТрО два дні поспіль полірували російських спецназівців та десантників.

– Миколаївці відбили аеропорт Кульбакине і відлупцювали колону, яка намагалася зранку обійти місто. Причому, у загальновійськових боях бере активну участь (і перемагає!) патрульна поліція Миколаєва).

– У Перемозі Броварського району накрили з повітря 15-у окрему мотострілецьку бригаду з Самари.

«На Ніжинському напрямку, ще три доби тому російське командування почало формувати величезне оперативне об'єднання для наступу на Бровари-Бориспіль. Тепер цього об'єднання немає. Частково пішло під Харків, де війська окупантів зазнали величезних втрат, частково заплуталося в місцевих буєраках, частково – знищено», – написав Арестович, додавши що це сталося зокрема тому, що місцеві жителі перекривали лісові дороги, після чого по окупантах працювала артилерія та авіація.

– У Херсоні мінімум російських військ. Відновлено зв'язок. Шоу з «вдячними херсонцями» провалилося.

– Запорізька АЕС працює у нормальному режимі.

«Ми тримаємо небо (сьогодні кілька збитих російських літаків), працює наша авіація. Накриваємо командні пункти супротивника – сьогодні навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів – включаючи командира 810 бригади морської піхоти Чорноморського флоту, яка допомагала втекти Януковичу та захоплювала Крим, – зазначив Арестович. – До цих полковників і генералів можна сміливо додати нуль і помножити на два. А то й три – судячи з кількості знищених нами командних пунктів».

– Складна ситуація у Харкові, Маріуполі, Охтирці.

«Над Черніговом збивають російські літаки, ходять у хвацькі рейди і збирають полонених під Сумами, як величезна м'ясорубка перемелює ворога напівоточена Харківщина», – розповів радник голови ОП.

«Для багатьох українців те, що ми ще не програли – це героїчне, але диво, – зазначив Арестович. – Але ні. Все це було визначено в перший день. Все це прораховано та продумано військовим керівництвом та блискуче реалізується армією. Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет супротивника у багатьох місцях припав у макети? І вогневі мішки, і нескінченні kill box, в які затягують війська супротивника наші військові – це все тверезий та холоднокровний розрахунок, який з методичністю роторного екскаватора реалізує керівництво та особовий склад нашої армії».

«Нам давали 48 годин – найкращі військові світу, – додав він. – На десяту добу українська авіація, якій давали три години, розносить ворога з неба. Наші успіхи – закономірність. Спеціально збудовані та чітко реалізовані причинно-наслідкові зв'язки. Поєднання найвищого рівня збройних сил і народного опору та перемеле тут російську військову машину. Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо. Це займе час. Але це буде випадковим успіхом».

Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявляв, що військове керівництво РФ «пустило в хід усі сили, які були накопичені ними на українському напрямі».