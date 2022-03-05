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Посольство України в Ізраїлі просить надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні

"У центрі Європи є поранені і гинуть мирні люди, в тому числі діти". 

Посольство України в Ізраїлі просить надати фінансову та гуманітарну допомогу Україні
Фото: Суспільне

Посольство України в Ізраїлі на своїй сторінці у фейсбуці закликало владу Ізраїлю допомогти Україні. Зокрема йдеться про те, щоб надати Україні невідкладну фінансову та гуманітарну допомогу.

"Українські дипломатичні представництва за кордоном докладають усіх зусиль для консолідації міжнародної спільноти проти агресора. Україна вдячна своїм союзникам за введення нових економічних санкцій проти Росії та надання зброї для зміцнення обороноздатності нашої країни.

Тому Посольство України активно просить своїх друзів в Ізраїлі надати невідкладну фінансову та гуманітарну допомогу Україні в умовах політичної та військової кризи світового масштабу".

Крім того посольство Ізраїлю зазначило, що українська армія та всі інші сили національної оборони гідно дають відсіч ворожим атакам. Сили Росії постійно зазнають величезних втрат. 

Нагадаємо, що 1 березня у Києві російські війська поцілили ракетою у телевежу. Згодом стало відомо, що ударів було два - окупанти вдарили і по Бабиному Яру, місцю масових розстрілів під час Голокосту.

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