Зеленський виступив перед британським парламентом і вкотре закликав закрити небо від ворога

"Україна рятує людей, попри терор окупантів. Вона захищає свободу від ударів однієї з найбільших армій світу. Попри відкрите небо. Все ще відкрите для російських ракет, літаків".

Президент України Володимир Зеленський виступив перед британським парламентом, урядовцями і премʼєр-міністром Борисом Джонсоном зокрема.

Він звернувся до всіх громадян Сполученого Королівства і розповів про 13 днів українського спротиву. Трансляцію відеовиступу вело парламентське телебачення.

"Я звертаюся до всіх людей Великобританії – великого народу з великою історією. Я звертаюся до вас як громадянин, президент теж великої країни. З великою мрією і великою боротьбою. Я хочу розказати вам про наші 13 днів. 13 днів війни, якої ми не розпочинали і не хотіли, але ведемо. Тому що не хочемо втратити те, що в нас є", – почав президент свій виступ.

Він зазначив, що у перший день війни на Україну о 4-й ранку полетіли російські крилаті ракети. На другий день Україна відбивала атаки на суші, на морі, в повітрі. На третій день російські війська били по житлових будинках бомбами та артилерією.

На четвертий день, коли захисники почали брати полонених десятками, українці не втратили людяність і не стали знущатися з них. На пʼятий день терор проти населення став відвертим – бомби на будинки, школи, лікарні. Це геноцид, який мобілізував кожного і кожну.

На шостий день російські ракети впали на Бабин Яр, де нацисти стратили 100 000 людей. Росія вбила їх вдруге. На сьомий день стало очевидно, що ворог руйнує навіть церкви. На восьмий день світ зрозумів, що Росія стріляє танками по атомній електростанції. Стало очевидно, що це терор проти всіх. На девʼятий ми слухали зустріч країн НАТО і лишилися без бажаного результату – закриття неба.

"Ми відчули, що альянси не діють. Навіть небо закрити не можуть. І тому гарантії безпеки в Європі потрібно будувати з нуля. На 10 день беззбройні українці в окупованих містах протестували. Масово. Зупиняючи техніку голіруч", – продовжив президент.

На одинадцятий день ворог пошкодив дитячу онколікарню. На дванадцятий, коли втрати російської армії перевищили 10 000 убитих, у цьому рахунку зʼявився і генерал.

"І це дало нам упевненість – за всі злочини, за всі ганебні накази все ж таки буде відповідальність. Міжнародного суду або української зброї", – додав він.

На тринадцятий день через облогу росіянами міста Маріуполя там померла дитина від зневоднення. Люди заблоковані в підвалах, до них не дають доставити їжу та воду.

"За 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей. Це страшно. Замість 50 всесвітів, які могли б жити. Вони їх забрали. Великобританіє, Україна не прагне величі. Але стала вже великою. Україна рятує людей, попри терор окупантів. Вона захищає свободу від ударів однієї з найбільших армій світу. Попри відкрите небо. Все ще відкрите для російських ракет, літаків", – зазначив президент України.

Він подякував Британії за підтримку, але попросив продовжувати санкції.

"Бути чи не бути?" – ви добре знаєте це шекспірівське питання.13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз уже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Велика Британія вже чула. І які актуальні знову. Ми не здамося і не програємо! Ми підемо до кінця. Ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою б не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах... І я додам: териконах, на березі Кальміусу і Дніпра! Ми не здамося! Звичайно, з вашою підтримкою, за яку ми вдячні і на яку ми ще розраховуємо", – зазначив він.

Зеленський закликав посилити санкції проти РФ і знайти спосіб зробити українське небо безпечним.

"Зробіть те, що ви можете. Що повинні. До чого зобовʼязує велич", – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський у зверненні 8 березня заявив, що провина за кожну смерть кожного українця від авіаударів і в заблокованих окупантами містах, безумовно, лежить на Росії та її військових. На тих, хто віддає злочинні накази та свідомо знищує український народ.

Провина – на окупантах. Але відповідальність за це і на тих, хто може, але не ухвалює рішення про закриття неба над Україною від ворожої російської авіації і крилатих ракет.