За 13 днів війни в Україні загинули 52 дитини, - Зеленський

"Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам".

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за 13 днів війни від рук окупанта загинули 52 дитини. Про це йдеться в його вечірньому зверненні.

"Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам", - заявив президент.

У своїй промові Володимир Зеленський також згадав бомбардування російськими військами Харкова, Маріуполя, Житомирщини.

"Ввечері вони нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області. Зруйнували гуртожиток. Чим міг загрожувати Росії гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави? Вічна памʼять усім людям, яких вбили ці нелюди".

Нагадаємо, що 8 березня російські війська зірвали евакуацію мирних мешканців з Маріуполя Донецької області. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору.