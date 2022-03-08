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За 13 днів війни в Україні загинули 52 дитини, - Зеленський

"Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам".

За 13 днів війни в Україні загинули 52 дитини, - Зеленський
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за 13 днів війни від рук окупанта загинули 52 дитини. Про це йдеться в його вечірньому зверненні. 

"Сьогодні, коли я йшов виступати перед британським парламентом, найстрашнішим числом було 50. 50 вбитих українських дітей за 13 днів війни. А вже за годину стало 52. 52 дитинки. Ніколи не пробачу це. І знаю, що ви ніколи не пробачите окупантам", - заявив президент. 

У своїй промові Володимир Зеленський також згадав бомбардування російськими військами Харкова, Маріуполя, Житомирщини. 

"Ввечері вони нанесли ракетний удар по Корбутівці у Житомирській області. Зруйнували гуртожиток. Чим міг загрожувати Росії гуртожиток? Яким геополітичним інтересам ядерної держави? Вічна памʼять усім людям, яких вбили ці нелюди". 

Нагадаємо, що 8 березня російські війська зірвали евакуацію мирних мешканців з Маріуполя Донецької області. Ворог розпочав атаку саме в напрямку гуманітарного коридору. 

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