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Китайські компанії, які допомагають Росії, зіткнуться з серйозними наслідками, – США

Компанії з Піднебесної, які ігнорують американські обмеження експорту в Росію технологічної продукції, відріжуть від американського обладнання та програмного забезпечення.

Китайські компанії, які допомагають Росії, зіткнуться з серйозними наслідками, – США

Міністр торгівлі Джина Раймондо заявила, що США можуть застосувати «руйнівні» заходи проти китайських компаній, які ігнорують санкції проти Росії. 

Про це вона заявила в інтерв’ю The New York Times

Видання зазначає, що міністр торгівлі Джина Раймондо виступила із суворим попередженням китайським компаніям, які ігнорують американські обмеження експорту в Росію технологічної продукції, заявивши, що США відріжуть їх від американського обладнання та програмного забезпечення, необхідного для виробництва продукції.

«Адміністрація Байдена могла б, по суті, закрити Semiconductor Manufacturing International Corporation чи будь-яку  китайську компанію, яка не підтримує санкції США, продовжуючи постачати мікросхеми та інші передові технології в Росію, – заявила міністр. – Вони мають власний інтерес, щоб не постачати ці речі в Росію. Це було б руйнівним для здатності Китаю виробляти ці чипи».

Сполучені Штати, Європейський Союз та інші уряди запровадили масштабні санкції та експортний контроль у відповідь на вторгнення Росії в Україну. Експортний контроль забороняє продаж деяких високотехнологічних товарів, у тому числі напівпровідників, до Росії та Білорусі. Експортний контроль США поширюється не лише на американські компанії, а й на компанії в будь-якій точці світу, які використовують американське програмне забезпечення або технології для виробництва своєї продукції, серед яких багато китайських компаній.

Після запровадження американських санкцій найбільші світові виробники процесорів Intel та AMD припинили постачання своєї продукції до Росії. Також про припинення постачань до Росії заявила тайванська компанія TSMC – найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, який виготовляє процесори для AMD, Qualcomm і MediaTek, а також графічні чипи Nvidia. 

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