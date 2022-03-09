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Окупанти вночі розбомбили житлові райони Сум, загинули 22 людини, зокрема три дитини, – Міноборони

Є жертви та руйнування в навколишніх селах.

Окупанти вночі розбомбили житлові райони Сум, загинули 22 людини, зокрема три дитини, – Міноборони
Фото: Дмитро Живицький

Цієї ночі окупанти розбомбили житлові райони Сум. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

“Лише одна з цих бомб забрала життя 22 людей, серед яких три дитини”, – йдеться в повідомленні.

Понад 30 сімей в одному районі Сум залишилися без житла. 

Є жертви та руйнування в навколишніх селах, на дахи яких прилетіли ворожі бомби.

“Здичавілі від люті росіяни влаштовують демонстративні маневри важкої бойової техніки та “попереджувальні” обстріли просто під час організованого пересування мирного населення та зривають організацію гуманітарних коридорів. Але місто тримається!” – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на ранок 8 березня стало відомо, що внаслідок авіабомбардування в Сумах загинула 21 людина, серед них дві дитини.

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