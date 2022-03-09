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​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР

Чоловіки призовного віку з паспортами країни-агресора хочуть утекти з України.

​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Фото: dan-news.info

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Держприкордонслужбою виявляють спроби перетину кордону громадянами України за нещодавно виданими їм паспортами громадян РФ.

Упродовж останніх днів виявлено вже близько 20 таких фактів, інформує пресслужба ДБР.

Встановлено, що певна кількість громадян України у передвоєнний час отримала в консульствах Росії в містах України паспорти громадян РФ, не відмовившись одночасно від громадянства України.

"Оскільки під час воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років обмежений, зараз ці особи намагаються виїхати до країн ЄС, використовуючи документи країни-агресора", - наголошено в повідомленні.

У ДБР наголошують на неприпустимості таких дій і заявляють, що вживатимуть усіх заходів для запобігання порушенням обмежувальних правил.

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