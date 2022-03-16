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Резніков обговорив зі своїм японським колегою агресію РФ і деокупацію

Міністр оборони подякував нашим партнерам за гуманітарну допомогу.

Міністр оборони України Олексій Резніков і міністр оборони Японії Нобуо Кісі обговорили агресію Росії проти України та деокупацію окупованих РФ територій.

Про це Резніков написав у твіттері.

“Обговорили спільні питання з міністром оборони Японії Нобуо Кісі щодо російської агресивної політики та деокупації територій, окупованих Росією: Донбасу, Криму і північних територій тощо”, – зазначив міністр.

Резніков також подякував нашим партнерам за гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, японський уряд оголосив, що майже 300 товарів і технологій підпадають під заборону на експорт до Росії та Білорусі.

Японія передала бронежилети, шоломи та інше захисне спорядження для українських військових.

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