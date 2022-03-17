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Росія у війні втратила близько 14 000 осіб і 444 танки, ЗСУ здобули нові трофеї

За 21 день у ворога поменшало на 86 літаків. 

Росія у своїй повномасштабній війні в Україні втратила вже близько 14000 осіб, 444 танки та 86 літаків.

Крім того, у ворога поменшало на 1435 одиниць бойових броньованих машин, на 201 артилерійську систему та 72 ракетних систем залпового вогню, повідомили в Генштабі ЗСУ. 

Також Росія втратила 43 засоби ППО, 108 гелікоптерів, 864 одиниці автомобільної техніки, три кораблі чи катери, 60 цистерн із пальним. Крім того, знищено 11 БПЛА оперативно-тактичного рівня і 10 одиниць спеціальної техніки.

Дані уточнюються. 

В Генштабі додали, що під час бойового зіткнення зі 128 бригадою окупанти ганебно втікли, а нашим захисникам дісталися трофеї – БМП-1 і буксирувана протитанкова гармата МТ-12 «Рапіра» . 

"Все ціленьке і придатне для бойових завдань. Відтепер з них битимуть колишніх господарів", – зазначили в Генштабі. 

Фото: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, тільки за вчора було знищено 10 повітряних цілей: два винищувачі-бомбардувальники Су-34, три винищувачі Су-34СМ, три вертольоти та БПЛА оперативно-тактичного рівня. Інформація щодо типу ще одного збитого літака та загибелі льотчиків уточнюється.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Фото: Maxar Technologies
Фото: Maxar Technologies
Фото: скрин відео
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Фото: facebook/40 Окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

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