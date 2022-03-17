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За фактом створення місцевими колаборантами “Комитету спасения” на Херсонщині відкрито провадження

Вони переконували мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном та закликали до підтримки окупації РФ.

За фактом створення місцевими колаборантами “Комитету спасения” на Херсонщині відкрито провадження
Фото: Макс Требухов

Розпочато кримінальне провадження за фактом створення псевдооргану влади у Херсонській області.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурору України.

16 березня місцеві колаборанти в будівлі Херсонської облради провели незаконне зібрання створеного окупантами псевдооргану влади “Комитета спасения “За мир и порядок”. До складу фейкового органу переважно увійшли особи, які мають проблеми із законом.

На зібранні вони переконували мешканців області у тому, що українська влада більше не керує регіоном та закликали до підтримки окупації РФ.

Своїми діями вони завдали шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

“Херсонською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні розпочатому за фактом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України)”, – зазначено у повідомленні.

За вчинене фігурантам загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Нагадаємо, 13 березня стало відомо, що окупанти телефонують депутатам Херсонської обласної ради, пропонуючи співпрацю. Офіційно підтверджених фактів згоди немає,однак певні розмови довкола цього таки є.

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