Російські окупанти обстріляли авто з допомогою для білоруських добровольців, які обороняють Київ

Сьогодні, 17 березня, російські військові обстріляли автомобіль, який віз допомогу бійцям білоруського добровольчого батальйону імені Кастуся Калиновського.

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі батальйону.

"Сьогодні дві машини з Польщі їхали до Києва, щоб передати допомогу нашому батальйону від волонтерів. Але дорогою потрапили під обстріл", – йдеться в повідомленні.

Де саме це сталося, не повідомляють.

Як відомо, білоруси створили батальйон імені Кастуся Каліновського для оборони Києва.

13 березня під Києвом загинув білоруський доброволець із позивним Тур, який стояв біля витоків білоруського добровольчого руху в Україні.

Тур був заступником командира групи. Він загинув, прикриваючи відхід своїх бійців.