Українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52 на Київщині

У Бучанському районі на Київщині українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

"Об 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено", – сказано в повідомленні.

Загарбники були змушені повернути, їхню бойову задачу зірвано, додали в ОВА.

Нагадаємо, в ніч на четвер, 17 березня, над Київщиною збили два літаки окупантів.