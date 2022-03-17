Українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52 на Київщині

У Бучанському районі на Київщині українські військові підбили ворожий гелікоптер Ка-52.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
"Об 11:45 було виявлено два ворожі гелікоптери, які увійшли в зону ураження українських військ. В результаті роботи наших ППО Сухопутних військ один гелікоптер ворога було пошкоджено", – сказано в повідомленні.
Загарбники були змушені повернути, їхню бойову задачу зірвано, додали в ОВА.
Нагадаємо, в ніч на четвер, 17 березня, над Київщиною збили два літаки окупантів.