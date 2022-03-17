Українські військові під Прилуками забрали у росіян "ураган"
Українські військові під Прилуками забрали у росіян "ураган"
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
ССО України здобули російську РЛС "Фара" як трофей
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
«Что, украинское племя, вымираете?» Як білоруський письменник Сергій Прилуцький з родиною жили та евакуювалися з Бучі
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
Українські військові захопили декілька сотень трофейних танків, - ЗМІ
ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії
ЗСУ знищили командний пункт і підрозділи забезпечення 35 загальновійськової армії Росії
Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться, - Подоляк
Після досягнення мирної угоди війна з РФ не закінчиться, - Подоляк
ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
ЗСУ ліквідували командира російського полку, що воював під Іловайськом у 2014-му
Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено дві багатоповерхівки (оновлено)
Внаслідок ракетного удару по Києву пошкоджено дві багатоповерхівки (оновлено)
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
МЗС Білорусі замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Від обстрілів загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин

Російські окупанти його тяжко поранили 26 лютого.

Від обстрілів загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин
Фото: Національна опера України

Від обстрілів російських військ загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомила членкиня Національної хореографічної спілки України та українська артистка балету Тетяна Боровик.

"Друзі, повідомляю усіх, хто знав Артема Дацишина, Доцика, що 26 лютого він потрапив під обстріл рашистів, був тяжко поранений і помер у лікарні. Прощавай дорога моя людино!" - написала вона.

Артем Дацишин народився у Херсоні, закінчив Київське хореографічне училище. Гастролював у різних країнах світу. Брав участь у постановка "Лебединого озера", "Лускунчика", "Жізель", "Ромео і Джульєті" та багатьох інших.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула акторка Молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також