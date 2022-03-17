Від обстрілів загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин

Від обстрілів російських військ загинув соліст балету Національної опери України Артем Дацишин. Про це повідомила членкиня Національної хореографічної спілки України та українська артистка балету Тетяна Боровик.

"Друзі, повідомляю усіх, хто знав Артема Дацишина, Доцика, що 26 лютого він потрапив під обстріл рашистів, був тяжко поранений і помер у лікарні. Прощавай дорога моя людино!" - написала вона.

Артем Дацишин народився у Херсоні, закінчив Київське хореографічне училище. Гастролював у різних країнах світу. Брав участь у постановка "Лебединого озера", "Лускунчика", "Жізель", "Ромео і Джульєті" та багатьох інших.

Нагадаємо, що під час ракетного обстрілу житлового будинку в Києві загинула акторка Молодого театру, заслужена артистка України Оксана Швець.