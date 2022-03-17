Уряд України створив нацбюро для збору даних про жертв війни

Україна створює Національне інформаційне бюро (НІБ) відповідно до міжнародного гуманітарного права. Відповідне рішення сьогодні, 17 березня, ухвалив український уряд.

НІБ діятиме і відповідно до міжнародно-гуманітарного права, зокрема ст. 122 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими (ІІІ) та ст. 136 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни (IV).

"Враховуючи, що Україна є однією зі сторін у цій війні, наша держава в контексті міжнародного права зобов’язана саме так поводитись. Адже Україна є цивілізованою країною й дотримується міжнародних норм. Національне інформаційне бюро перебуватиме у сфері управління Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України", - сказано в повідомленні.

Ключовою метою діяльності бюро є збір та узагальнення даних про українських військовополонених, загиблих, зниклих безвісті, незаконно затриманих рф, зокрема, і з-поміж мирного населення. Надалі в Україні буде створено "обмінний фонд", посередником виступатиме Міжнародний комітет Червоного хреста.

"Вже сьогодні запрацювала «гаряча лінія» Національного інформаційного бюро - 1648 та (044) 287-81-65 для первинного збору інформації і комунікації із постраждалими. Лінія також функціонуватиме у месенджерах", - повідомили в уряді.

Нагадаємо, за офіційними даними Генштабу ЗСУ втрати особового складу ворога вже перевищують 14 тис. військовослужбовців. Українська сторона складає списки як загиблих, так і полонених.