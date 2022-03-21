Російська армія готується до відновлення наступу на Слобожанському напрямку, — Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував оперативну інформацію станом на 24.00 20.03.2022 щодо російського вторгнення.

"Завдання окупантів щодо розгрому угруповань Збройних Сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані. Частково ворогу вдалося досягти мети у Донецькому операційному районі та утримати сухопутний коридор у південній частині Херсонської, Запорізької та Донецької областей", — йдеться у повідомленні.

В самій РФ пропаганда готує населення до продовження термінів війни та створює хибну уяву щодо ефективності міжнародних санкцій.

Протягом доби ворог завдавав ракетно-бомбових ударів, активно застосовував засоби повітряного нападу, особливо на "важливих об’єктах цивільної інфраструктури та житлових кварталах населених пунктів, з метою залякування цивільного населення та зниження економічного потенціалу України".

На Волинському напрямку залишається висока імовірність проведення провокацій спецслужбами РФна білоруських об’єктах з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України.

На Поліському напрямку противник активних наступальних дій не проводив. Закріплюється на захоплених рубежах та проводить підготовку до наступу на Київ. За рахунок активних дій підрозділів Збройних Сил України окупанти на окремих напрямках блоковані.

На Сіверському напрямку противник продовжує перегрупування та зосередження сил і засобів для відновлення наступальних дій. Але неспроможний організувати якісне логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

На Слобожанському напрямку противник активних наступальних дій не проводив, намагається здійснити приховану підготовку до поновлення наступу.

На Донецькому та Луганському напрямках було успішно відбито сім атак ворога, знищено 12 танків, 9 БМП, 3 автомобіля, близько 170 осіб живої сили. Підрозділи ППО збили 1 ворожий Су-34 та 1 вертоліт окупантів (втрати уточнюються).

Противник продовжує нанесення авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури Маріуполя, зокрема, металургійному комбінату “Азовтсаль”. Безуспішно веде штурмові дії на західних та східних околицях, у напрямку центральної частини міста.

На Таврійському напрямку суттєвих змін не відзначено. З метою запобігання мітингам в окупованих населених пунктах переміщено підрозділи Росгвардії, які намагаються проводити каральні заходи проти мирного населення на території Херсонської та Запорізької областей".

У Генштабі також повідомляють, що росіяни намагаються створити окупаційну владу на тимчасово підконтрольних територіях та боротьби з осередками національного спротиву.

"На Південнобузькому напрямку противник деморалізований, фіксуються непоодинокі випадки залишення оборонних позицій, зброї та техніки".