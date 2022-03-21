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Єврокомісія почала роботу над висновком щодо заявки України на вступ до ЄС

Обіцяють працювати настільки швидко, наскільки це можливо. 

Єврокомісія почала роботу над висновком щодо заявки України на вступ до ЄС
Фото: twitter.com/eu_commission

Європейська комісія почала роботу над наданням висновку щодо заявки України на вступ до Євросоюзу.

Про це повідомив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгелі.

"Зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Єврокомісії: Євросоюз продовжує підтримувати Україну та її народ, надавати допомогу. І ми почали працювати над наданням висновку на основі заявки на членство від України. Ми будемо працювати так швидко, як тільки зможемо", – запевнив він. 

28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. 

7 березня Євросоюз запустив процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови про вступ. Цього ж дня агентство Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів написало, що низка країн ЄС виступила проти надання Україні тижня статусу кандидата на поточному тижні. Німеччина, Нідерланди та кілька інших країн наполягають на тому, щоб Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.

11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. 

Лідери країн Європейського Союзу схвалили декларацію, яка каже "так" євроінтеграції України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа і назвав це рішення історичним.

18 березня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Зеленському, що відповідь на заявку України щодо членства в Європейському Союзі буде готова за кілька місяців.

Після опрацювання заявки Україні можуть надати статус держави-кандидата на вступ. Процес приєднання може зайняти роки. 

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