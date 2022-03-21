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Площа перед російським консульством у Торонто стала “Площею вільної України”

Консульство розташоване на авеню Сент-Клер.

Фото: twitter.com/JoshMatlow

Площа перед російським консульством у канадському Торонто отримала нову назву – “Площа вільної України”.

Про це у Твіттері повідомив Джош Метлоу, який представляє район, де розташоване консульство.

“Сьогодні для мене було дуже приємно представити наш новий знак "Площа вільної України" перед консульством Росії на авеню Сент-Клер”, – написав він.

“Ми підтримуємо Україну та український народ. Слава Україні!”, – додав Метлоу.

Фото: twitter.com/JoshMatlow

Нагадаємо, у Канаді почала діяти спрощена програма тимчасового перебування в країні для українських біженців. Діє спеціальний канадсько-український дозвіл на поїздки в надзвичайних ситуаціях (CUAET). 

З CUAET українці та їхні найближчі родичі будь-якої національності можуть перебувати в Канаді як тимчасові мешканці терміном до трьох років. 

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