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Кім: на Миколаївщині почалася посівна, а ворога спалимо

Керівник ОВА закликав колаборантів залишити область.

Кім: на Миколаївщині почалася посівна, а ворога спалимо
Фото: Радіо Свобода

У тих районах Миколаївської області, де не було окупантів, розпочалася посівна. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Трактори вже в полях», - зазначив він у відеозверненні на офіційному Телеграм-каналі.

«У тій частині, де окупанти відступили, займаємося розчищенням і готуємося до посівної», - додав Кім.

Глава області також розповів, що регіон використовує ресурси, які ворог покинув, відступаючи. «Щодо логістики та військових запасів, які нам підкинули орки – все добре, ресурсів все більше. Просуваємось впевнено, займаємось необхідною роботою», – поінформував чиновник.

Віталій Кім також звернувся до колаборантів та закликав їх піти з Миколаєва.

«Є приємні новини, але не все можу розповісти. Ворога спалимо всього, ми зараз бачимо більше і чуємо краще. Ми вас усіх знайдемо, ми вас заарештуємо. Поки є можливість, валіть із нашого міста – всі, хто допомагає окупантам», – застеріг він.

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