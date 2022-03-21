Ще одна така ж одиниця знищена в бою.

Українські військові у Чернігівській області поповнили свій автопарк самохідною гаубицею окупантів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Північ”.

“Автопарк сил спротиву Сіверщини поповнився новим екземпляром ворожої техніки - 2С19 «МСТА-С» із боєкомплектом”, – йдеться у повідомленні.

Ще одна така ж одиниця знищена в бою.

2С19 “Мста-С” – радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування.

Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах.

Нагадаємо, на Чернігівщині українські військові знищили дві батареї окупантів: знищено батарею «Ураганів» та підрозділ самохідних артилерійських установок.