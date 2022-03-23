На Донеччині росіяни вбили трьох цивільних, серед них 14-річний хлопець

Російські окупанти 22 березня вбили трьох мирних мешканців на Донеччині, ще шестеро осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого і 2 поранених у Маріуполі. За 22 березня від російської зброї на Донеччині загинуло ще три людини, шестеро зазнали поранень. Серед загиблих - 14-річний хлопець", - написав він у фейсбуці.

Голова ОВА також повідомив, що в Бахмуті надали допомогу одній людині, пораненій на Луганщині.

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Нагадаємо, 17 березня обстрілів зазнали 13 населених пунктів Донеччини, було пошкоджено щонайменше 36 житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Повідомлялося про загиблих та поранених, серед них – діти.